Av yasağı kalktı, balık tezgahları şenlendi! Hamsinin fiyatı dudak uçuklatıyor

Av yasağı bitti, avcılar ağlarını bu sezon için ilk kez attı. Balıkçıların yakaladığı çeşit çeşit balıklar halden pazarlara çıktı. Kasa kasa balıklarla şenlenen tezgahlar türlü türlü balıklarla dolup taştı.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen av yasağının kalkmasıyla teknelerin gece denize açıldığını söyledi.

Bu yıl palamut yerine hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Balıkçıların sabaha karşı güzel balıklar yakaladığını anlatan Çimen, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek." diye konuştu.

Hamsi ilk günden fiyatıyla şaşırttı

Çimen, hamsinin kilogramını 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreği de 500 liradan sattıklarını kaydetti.

"Balığın her çeşidini seviyorum"

Balık almaya pazara gelen Haluk Poyraz, sezonun ilk günü pazarı gezdiğini ifade etti.

Denizin yeni yeni soğumaya başladığını dile getiren Poyraz, "İlerleyen günlerde hamsi ve istavrit daha çok tezgahlarda yerini alacak. Balığın her çeşidini seviyorum. Izgarasını, tavasını yaparız. Balıklar taze, kafamıza göre bir balık bakacağız. Yeni sezon hayırlı olsun." dedi.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süsledi

Trabzon'da Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgit hareketliliği yaşanıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yeni sezonda büyük teknelerin avlanmaya başlamasıyla daha çok balık çıktığını söyledi.

Hamside ‘bolluk’ yılı olacak

Hamsinin bu sene bol olmasını beklediğini belirten Çoğalmış, "Şu an aynı geçen seneki gibi sezonun ilk gününü istavritle açtık. Tabii ki palamut bekleriz ama bu sene palamudun pek çıkmayacağı görünüyor. Şu an denizde hamsi var. Bu sene hamsi bol olacak." dedi.

Çoğalmış, fiyatlarda büyük oranda düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Yeni sezonun ilk günü, fiyatlara yarı yarıya yansıdı. Fiyatlar yarı yarıya düşünce vatandaş da ilgi gösterdi." diye konuştu.

Trabzon’da balık fiyatları düştü

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da bereketli bir sezon geçmesini temenni ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti.

"Bu sene palamut çok çıkmadı. Denizin biraz soğuması lazım. Bu sene istavritle başlar hamsiye doğru gider. İnşallah sezon da bol bereketli geçer. Dün istavritin fiyatı 400 liraydı, bugün ise 150 liraya düştü. Fiyatlar oldukça güzel."

Ege’de balıkçılar 50'ye yakın balık çeşidinin tezgaha çıkardı

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları satmak için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi. Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan idenizden geceden beri çok olumlu haberler aldıklarını ifade ederek, "Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu." şeklinde konuştu.

Esnaf heyecanlı

Esnaf Yusuf Alabey de sezonun çok iyi başladığını belirterek, umutlu olduklarını anlattı.

Heyecanlı olduğunu kaydeden Alabey, "Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur." dedi.

Alican Uzun ise sezonun bereketli olacağına inandığını, ifade ederek, "Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege'ye ve Akdeniz Bölgesi'ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor." diye konuştu.