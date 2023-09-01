Av yasağı sona erdi, denizler hareketlendi

Av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan Trabzonlu balıkçıların ağlarına ilk gün istavrit takıldı.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayıp gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçı gemisi, 23 mürettebatıyla sezonun ilk avı için bekleyişe başladı.

Yaklaşık 30 kilometrelik kıyı mesafesinin 6 saatte kontrol edilmesinin ardından, gün doğumunun ardından Akçakale açıklarında ağlar denize bırakıldı.

Titizlikle işlerine odaklanan balıkçılar, ağları yaklaşık 2 saatte topladı. Ağlara vuran balıklar, tür ve büyüklüğüne göre ayrılarak kasalara dolduruldu.

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Karadeniz'de arayışlarını sürdürüyor.

"Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz"

Balıkçı teknesinin kaptanı Halil İbrahim Bozoklu, av yasağının kalmasıyla denize açıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Avlanma yasağı sürecinde geminin bakımını yapıp sezona hazırlandıklarını belirten Bozoklu, "Sezonun açılmasıyla gece 12.00'den sonra denize çıktık. Sabaha kadar dolandık balık göremedik. Beklentimiz istavrit olmasıydı. Sabah olmasıyla birlikte bir ağ attık, istavrit aldık." dedi.

Bozoklu, bu sene hamsiden umutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Palamut olmayacak gibi bir pozisyon var. Şu an hamsi görünüyor denizde yani hamsiden çok umut var. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz. Hedefimiz, 3,5 ay kadar hamsimiz olsa hem balıkçı tekneleri kendini kurtarır hem de elemanlarımız para kazanır."

Gemi çalışanlarından Özkan Yılmaz ise sezonun başlaması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Rızkımız için çıktık denize. Rızkımız buydu, Allah bunu nasip etti, bunu aldık. Umutluyuz denizden. Deniz bereketlidir, denizin rızkı bitmez." diye konuştu.

Geminin işletmecilerinden Mehmet Bozoklu da suyun sıcak olmasından dolayı artık Karadeniz'de eskisi kadar balık olmadığına değinerek, "45 senedir deniz sektöründeyim. Denizde şu an palamut ve istavrit çok görünmüyor. Ama mevlam bir kapı kapatır, bir kapı açar. Bakarsın hamsi yoğun olur." dedi.

Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk avından umduğunu bulamadı

Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Sinoplu balıkçılar, ilk avdan boş döndü.

Sinop'ta balık av sezonunun başlamasıyla birlikte gece denize açılan balıkçıların, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağları boş kaldı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açıldıklarını ancak balık tutamadıklarını söyledi.

Bu yıl balıkçılık açısından çok zayıf bir sezon yaşanabileceğine işaret eden Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle balık açık denizde... Karadeniz'de bulunan kayıkların hamsi avı için yarısı Marmara Denizi'ne bir kısmı da İzmir tarafına avcılığa gitti. Şu anda Karadeniz'de ağ atan tekne yok denilecek kadar az. Hopa tarafından İğneada tarafına kadar boş bir alan var. Deniz suyunun aşırı sıcaklığı nedeniyle balık en az 30 mil açıkta diye tahmin ediyoruz. Maliyetlerimiz ağır olduğu için denizde balık bulmak için çok gezemiyoruz."

Ünlü, balık için yine de umutlarının olduğuna dikkati çekerek, "Havaların biraz soğuması lazım. Ay sonuna doğru balığın olacağını umut ediyorum. Bu sezon palamut görünmüyor. Karadeniz'de hamsiden, istavritten umutluyuz. Şu ana kadar balık sezonu açılışı itibarıyla tezgahlarda deniz balığı özellikle de palamut yok. Bizde bunun burukluğunu yaşıyoruz. Yine tezgahlara havuz balıkları hakim. Bir iki çeşit deniz balığı bulunuyor. Onlar da küçük teknelerle tutulan az miktarda olan istavrit, mezgit gibi balıklar."

Öte yandan tezgahlarda kilogram olarak istavrit 100 lira, mezgit 100 lira, levrek 150 lira ve somon 150 liradan satılıyor.

Edirne'de tezgahlar hareketlendi

Edirne'de, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla gece saatlerinde denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun güzel başladığını söyledi.

Sezonun başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çimen, "Balıkları tezgahlarımıza koyduk. Vatandaşlarımızın da balığa özlemi var. 15 Nisan'a kadar gemilerimiz tam gaz denizlerde olacak. Bundan sonra taze taze çeşitli balıklarımız gelecektir. Bu sezon hamsi, çinekop ve istavritin bol olması bekleniyor. Fiyatlar beklentimizin altında geldi. İstavritin kilosu 100 lira, sardalyanın kilosu 80 lira, levreğin kilosu 200 lira." dedi.

Balıkçı Münir Paker ise çeşitli balıklara tezgahlarını müşteriler için hazırladıklarını ifade etti.

Sezon başına göre fiyatların iyi olduğunu dile getiren Paker, "Bu sene bolluk bekliyoruz. Ne kadar bolluk olursa fiyatlar o kadar aşağıya düşer. Güzel bir balık sezonu diliyoruz." diye konuştu.

Ereğli Balık Hali'nde yeni sezonun ilk mezadı yapıldı

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk mezadı yapıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, sabaha karşı limanda protokoldekilerce karşılandı.

Balıkçılar limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun ettiği duanın ardından çalınan düdükle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki restoran işletmecileri ile pazar esnafının en önemli balık tedarik noktası olan halde ilk mezat başladı.

Kasalara doldurulan balıklar açık arttırma usulüyle satıldı.

İstavritin kasası 800-1200, sardalyanın 350-400, hamsinin 1700-2 bin, turna mezgitin 1000-1200 liradan alıcı buldu.

"Bu sene palamut zayıf"

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı konuşmada, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini diledi.

Balık komisyoncusu Şeref Ersan da bu sezon palamudun gözükmediğini belirterek, "Önümüzdeki sezonun ilk günü oluşu nedeniyle balık az olur. Deniz biraz soğumaya başladığında balık artar. Bu sene palamut zayıf, hamsi bol, lüfer ve çinekop olur. Palamut olmadığı için buzhane. Şu anda balık çok az. Bu nedenle de balık fiyatları yüksek." şeklinde konuştu.

Balık lokanta işletmecisi Hamdi Bineklioğlu ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Balık fiyatları her zaman olduğu gibi günlük çıkan balıklara göre değerlendiriliyor. Sabit değildi. Hamsi bu yıl iyi olacak, palamut biraz az olur, lüfer olur, en azından hamsi halkımızı doyuracak en güzel balık." ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnafı Alper Dereli de bu yıl hamsinin bol olduğunu, insanların hamsiyi bol tüketme imkanı bulacağını kaydetti.

Balık lokantası işletmecisi Dicle Ünsal da Yalova'da balık lokantası işlettiklerini anlatarak, "İlk zamanlar fiyatlar ister istemez yüksek ama havalar soğudukça ve balık bollaştıkça fiyatların düşecektir." dedi.

Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek

Ülke genelinde bugün başlayan av sezonu, deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu Akdeniz'de 16 Eylül'de start alacak.

Denizlerde sona eren av yasağı dolayısıyla Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarındaki balıkçı barınaklarında hareketlilik yaşanıyor. Ancak deniz suyu sıcaklığı diğerlerine göre yüksek olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında ise balıkçılar, ağlarını 15 gün sonra denize atarak "vira bismillah" diyecek.

Hazırlık sürecine devam eden Akdenizli balıkçılar, bakım ve onarımdan geçirdikleri ekmek teknelerini suya indirmeye başladı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ülke genelinde bugün, üremenin devam ettiği sıcak sularda ise 16 Eylül'de biteceğini belirtti.

Antalya'daki balıkçıların hazırlıklarını buna göre yaptığını dile getiren Karaca, av yasaklarının nedeninin sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu kaydetti.

Av yasaklarına uyulmadığı takdirde üretimde düşüşler yaşandığını aktaran Karaca, şunları söyledi:

"Antalya'da 577 balıkçı teknesi var, bunların 7 tanesi 12 metre üzerinde. Küçük tekneler bu av yasaklarının dışında kalıyor ancak onlarda da bazı türlerle ilgili yasaklar uygulanıyor. Bölgemizde yoğun olarak kolyoz ve kuzu balığı avcılığı yapılıyor. Geçen yıl 560 bin kilogram civarında bir üretim söz konusuydu, bu yıl beklenti yüksek. Ancak bizde Karadeniz, Ege bölgelerindeki gibi bir yoğunluk yok."

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle Kızıldeniz'deki bazı istilacı türlerin bölgede görülmeye başlandığını belirten Karaca, özellikle balon balığının bölgede popülasyonunun arttığını ifade etti. Karaca, balon balığının artmaması yönünde çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Balıkçılar yeni sezona hazır

Akdeniz'de 40 yıldır balıkçılık yapan Cengiz Balta, büyük tekneye sahip olduğunu ve yasağın kalkmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

Yeni sezon için teknelerini ve ağlarını hazırladıklarını anlatan Balta, "Akdeniz'de balıklar hala ufak. Daha da büyümeleri için 15 günlük bir süre daha veriyoruz. Adana, Hatay, Mersin ve Antalya'daki balıkçılar olarak sezonu her yıl 15 gün sonra açıyoruz." dedi.

16 Eylül'den itibaren ağlarını denize indireceklerini dile getiren Balta, "Geceleri balık popülasyonunun olduğu bölgelere göre denize açılacağız, sabah saatlerine kadar denizde olacağız, nasibimizde ne kadar varsa 10, 20 ya da 100 kasa balıkla döneceğiz." diye konuştu.

Bölgede sardalya, kolyoz, kuzu, orkinos türleri bulunduğunu belirten Balta, geçen yıla göre bu yıl daha fazla balık tutmayı umut ettiklerini kaydetti. Balta, sezonun bereketli geçmesini diledi.

17 yıldır mavi sularda balık avlayan Ceylan Şen de yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Denize açılmadan önce hava koşullarını çok iyi takip ettiklerini anlatan Şen, "Bizim için en önemli unsur hava. Havanın düzgün, denizin dalgasız olması gerekiyor. Bir gün öncesinden ağlarımızı, yemlerimizi hazırlıyoruz, akşam gün batımına doğru açılıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu yıl da umutluyuz. İnşallah iyi geçecek." ifadelerini kullandı.