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Av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Mersinli balıkçılar, av yasağında sona yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz’de 15 Eylül’de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
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Akdeniz’de 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 15 Eylül itibarıyla sona erecek. Akdeniz’de av sezonunun kapanmasıyla ekmek teknelerini bakıma alan Mersinli balıkçıların mesaisi ise sürüyor. Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Balıkçı Barınağı’nda karaya çekilen teknelerde kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor. Balıkçılığın önemli bir ekonomik getiri sağladığı Mersin’de, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 15 Eylül’de ’Vira Bismillah’ diyecek.

"Yakıt konusunda indirim bekliyoruz"

Karaduvar Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Adnan Dengiz, geçen sezonun güzel geçtiğini belirterek, bu sezonun daha iyi olmasını temenni ettiklerini söyledi. Üyelerinin teknelerini karaya çekerek sezon öncesi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Dengiz, 15 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle balıkçıların ’Vira Bismillah’ diyerek denize açılacaklarını belirtti.

"Bölgede yoğunlukla sardalya ve kefal avlanıyor"

Bölgede yoğunlukla sardalya ve kefal avlandığını vurgulayan Dengiz, "Açık denizde bazı çeşitler de var. Arada bir kolyos, torik gibi balıklar da çıkıyor. Ama genelde bizim balığımız sardalya. Bu sene beklentimiz bir önceki seneden daha iyi olması yönünde. Ancak özellikle yakıt konusunda bazı sıkıntılarımız var. Tamam balık yakalıyoruz, güzel fakat balığın fiyatı ile gider bir olmuyor; giderimiz daha fazla. Büyük teknelerde 25’e yakın bazılarında 30 işçi var. Bunlara aidat ödeyeceksin, pay vereceksin, mazot sıkıntısı var, ağ işi derken biraz sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Devletin küçük ölçekli balıkçılara destek verdiğini ancak artık bunun yetmediğini savunan Dengiz, yakıt konusunda indirim beklediklerini kaydetti.

"Deniz sıcaklığının 30 dereceyi geçmesi balıklara zarar veriyor"

Son günlerde deniz suyu sıcaklığında meydana gelen artışın balıkları olumsuz etkilediğini de dile getiren Dengiz, kimi balıkların sıcaktan baygın hale geldiğini ifade ederek, "Denizin sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Bu da balığa zarar veriyor" diye konuştu.

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