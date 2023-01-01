Avdagiç: Enerji indirimleri enflasyona ve ihracatımıza pozitif yansıyacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, elektrik ve doğalgaz yapılan indirimlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, indirimlerin enflasyona ve ihracata pozitif yansıyacağını belirtti.

2023’e sanayinin önemli iki girdisi olan elektrik ve doğalgazda indirimli fiyatlarla girdiklerini kaydeden Avdagiç, “Sanayi elektriğindeki indirimin ardından yine sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasındaki indirim, enflasyona ve ihracatımıza pozitif yansıyacak. AB başta olmak üzere ihracatımız,2023’ün ilk yarısından itibaren ivmelenecek ve büyümeye daha güçlü bir katkı verecek. Enerjideki indirim bu açıdan da çok değerli. İş dünyamızın çağrısına kulak veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümetimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.