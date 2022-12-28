Avdagiç: EYT'nin organizasyonel planlaması içindeyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananlar, hem de işgücüne yeni dahil olacaklar beklentileri gerçekleştirecekler." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kredi paketini çok önemsediklerini belirten Avdagiç şunları kaydetti:

“EYT’nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananlar, hem de işgücüne yeni dahil olacaklar beklentileri gerçekleştirecekler. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken, iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz. İşletmelerimiz EYT sürecini en uygun şekilde yürütecektir. Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır.”

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: Son derece önemli karar

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise kararı son derece önemli bulduklarını belirtti.

Kileci, twitter'dan yaptığı açıklamada "İçerisinde her hangi bir yaş şartını barındırmayan yeni uygulamanın hem 2.2 milyon vatandaşımız için hem de iş verenler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Verilecek KGF destekli kredi ve sosyal sigorta prim teşviki için de teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.