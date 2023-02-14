Avdagiç: İstihdamda depremzedelere öncelik verin

İTO, Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında bulunan İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, merkeze yanaşan TIR'lara yüklenen yardım malzemelerinin, iki yöntemle temin edildiği bildirdi.

İTO üyeleri, ürettiği ya da satın aldığı ihtiyaç malzemelerini doğrudan merkeze gönderiyor. Ayrıca İTO, devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde tespit edilen tüm güncel ihtiyaçları satın alarak da TIR ve kargo uçaklarıyla bölgeye sevk ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Tasnif ettiğimiz yardımlar bugüne kadar 82 TIR ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Güncel ihtiyaçları sürekli takip ediyoruz. Bölgede yeni neye ihtiyaç varsa, ilgili kurumlardan bilgileri almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yardımlarımızı ihtiyaç odaklı yapıyoruz. Bunun için de AFAD başta olmak üzere hem İstanbul Valiliğimiz, hem de depremden etkilenen bölge vali ve kaymakamlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz, deprem bölgesinde ihtiyaçlar sürüyor ve elbette ki sürecek. Ayni malzeme yardımlarını Yeşilköy’deki İTO Deprem Koordinasyon Merkezimize bekliyoruz” diyerek yardım çağrısını tekrarladı.

Bölgede hem deprem sürecinde hem de deprem sonrasında gerekenlerin yapılması için seferber olduklarını belirten Avdagiç, “İş dünyası olarak üzerimize bir görev daha düşüyor. Üyelerimizi depremde zarar gören ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize yerleştirilen depremzedelere istihdamda öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.