Avdagiç: TCMB’nin kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek

TCMB, geçen ay Para Politikası Kurulu (PPK) metninde vurguladığı sadeleşme sürecinde yeni bir adımla raporlama yükümlülüğünü, 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere erteledi.

Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "TCMB, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin son tarihi 30 Haziran 2023 olan döviz bildirim yükümlülüğünü 2024'e kadar erteledi. Çözüm odaklı yaklaşımı için TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyorum. TCMB’nin piyasa dostu bu kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek." ifadelerini kullandı.