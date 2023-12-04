Avdagiç’ten ‘gelir vergisi dilimi güncellemesi’ talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak sıklıkla dile getirdikleri, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile SGK üst limitinin revize edilmesinin çalışma hayatımız için önemli bir açılım olacağını söyledi.

Avdagiç, "Yılbaşında yapılacak düzenlemelerde, tüm ücret gruplarını etkileyen ‘gelir vergisi dilimleri’ ile ‘SGK üst limitinin’ güncellenmesi önemli bir başlık olmalı." dedi.

Ücretlere ilişkin iki talep

Avdagiç, açıklamasının devamında önerisini şöyle anlattı: “Şöyle ki; Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk vergi dilimi 2008’de asgari ücretin 13 katı iken, 2013'te 11 katına, 2023’te ise 6 katına düştü. Tüm ücret gruplarını etkileyen SGK üst limiti ise son 10 yılda enflasyonun yüzde 97 üzerinde arttı. SGK üst limiti son 10 yılda enflasyona uygun artmış olsa idi, 2023 yılında 100 bin 608,90 TL yerine 50 bin 950 TL olacaktı.”