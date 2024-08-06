Avdagiç'ten kredi kartı ve POS ile ödeme açıklaması: İki önemli konuda tereddüt ortadan kalktı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yayınladığı "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama"ya dair açıklama yaptı.

Avdagiç, şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası dün piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili Oda üyelerinden gelen yoğun ve ısrarlı talepler üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları görüşmenin olumlu netice verdiğini belirtti.

Avdagiç, özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyenin ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorun çözüldüğünü ifade etti. Avdagiç, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile iki önemli konuda tereddüdü ortadan kaldırdı.

1- Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Tahsilatlarını yapan mükellefler, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla POS cihazlarını kullandırabilecekler.

2- Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli."

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da konuya ivedi şekilde açıklık getirdikleri ve üyeleri ferahlattıkları için teşekkür ettiğini belirterek, "Her şey daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için." ifadesini kullandı.