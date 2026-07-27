AVM ciroları haziranda enflasyonun gerisinde kaldı

AVM metrekare verimlilik endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 20,9 artarak 5.249 puana yükseldi.

Ancak aynı dönemde yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşmesi nedeniyle metrekare başına ciro reel bazda yüzde 8,5 geriledi. Endeks, mayıs ayına göre ise nominal olarak yüzde 12,4 düşüş kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde endeks yıllık bazda nominal yüzde 30,67 artışla 5.282 puana yükselirken, metrekare başına ciro 20 bin 116 TL oldu. Haziran ayında metrekare başına ciro Türkiye genelinde 20 bin 12 TL, İstanbul'da 24 bin 177 TL ve Anadolu'da 17 bin 236 TL olarak hesaplandı.

Kozmetik öne çıktı

Kategori bazında en yüksek yıllık artış yüzde 60,6 ile kişisel bakım ve kozmetik grubunda gerçekleşti. Bu kategori reel olarak da yüzde 21,6 büyüme kaydederek enflasyonun üzerinde performans gösteren tek alan oldu.

Yiyecek ve içecek ciroları yüzde 30,6, eğlence ve hobi yüzde 26,5, teknoloji yüzde 26,4, diğer kategoriler yüzde 19, giyim yüzde 15,6 ve hipermarket yüzde 9,1 arttı. Ayakkabı kategorisinde ise nominal bazda yüzde 0,4 gerileme yaşandı.

Ziyaretçi trafiği zayıfladı

AVM ziyaretçi sayısı endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,15, mayıs ayına göre ise yüzde 11,53 geriledi. Böylece son dört yılın en düşük haziran ayı ziyaretçi trafiği kaydedildi.

İkinci çeyrek genelinde ise ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 4,95 artış gösterdi.

Bayram ve satın alma gücü etkisi

Endeks sonuçlarını değerlendiren Ekonomist Fatih Keresteci, hazirandaki zayıf performansta bayram takviminin etkili olduğunu belirtti.

Keresteci ayrıca tüketicilerin mayıs ayında öne çekilen harcamaların ardından haziranda daha temkinli davrandığını ifade ederek, kişisel bakım ve kozmetik kategorisindeki güçlü performansın ise hem fiyat artışlarından hem de yaz sezonuyla birlikte artan talepten kaynaklandığını değerlendirdi.