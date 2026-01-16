“AVM’de inşa değil, satın alma zamanı”

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

ECE Türkiye, Akpolat Ailesi yatırımıyla Adana’da geliştirilen Adapalm AVM’yi 2026’nın son çeyreğinde açmayı planlıyor. 65 bin metrekarelik kiralanabilir alan, 200’ü aşkın mağaza, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla proje, bölge ekonomisine istihdam ve perakende canlılığı sağlamayı hedefliyor. Söz konusu AVM, Adana’nın dükkan sayısı olarak en büyük, metrekare olarak da ikinci büyük AVM’si olacak ve yıllık 14 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Ece Türkiye Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı, son birkaç yıldır AVM yatırımcılarının artık geri dönüş riskini minimumda tutan yatırımlara girmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Büyüyen bir dönüşüm pazarı var. İnşa etmek yerine satın alıp, dönüştürerek yola devam etme yönünde. Bu bir trend ve bu şekilde devam eder. Yeni AVM yatırımı için ortam henüz uygun değil” dedi.

Satın almalar devam edecek

Adapalm AVM’nin salgın öncesinde eksik açıldığını ve yanlış stratejiler nedeni ile kapandığını belirten ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel de “65 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan AVM’nin çekim alanı ile 7 milyon insana ulaşma kapasitesi var. 200 mağazanın yer alacağı AVM’nin kasım aralık gibi açılmasını planlıyoruz. Hem estetik hem de mimari dokunuşlar yapıldı, dönüşüm devam ediyor” dedi. Bu süreçte hem perakendeci hem de tüketici tarafında araştırma yaptıklarını dile getiren Semet Yolaç Canlıel, şöyle devam etti: “Araştırmalar neticesinde gördük ki bölgede bir eğlence alanı yok. Hupalupa ile el sıkışıldı. 7 bin 900 metrekare alanda hizmet verecek.”

Adapalm AVM’nin yatırımcısı Sinan Akpolat, Polat Narenciye olarak tarım sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, farklı arayışlara girdiklerini ve bu konuda da AVM’nin önemli bir fırsat olarak karşılarına çıktığını anlattı. Akpolat, “35 yılı aşkın süredir hem Kıbrıs hem de Türkiye’de üretim ve ihracat yapıyoruz. Mersin Palmcity AVM ile başladığımız bu yolculukta satın alıp, olduğu gibi devam ettirmek yerine yenileyerek, dönüştürerek ilerlemeyi tercih ettik. 2024 yılında Adapalm’ı satın aldık. Bundan sonraki dönemde senede ya da iki senede bir yeni AVM’yi portföyümüze katarak bu alanda büyümeye devam etmek istiyoruz” diye konuştu.