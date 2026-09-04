AVM'ler bitiremedi, dijital devler yutuyor: Yerel esnafın varoluş sınavı

Açılan her yeni dijital mağazanın mahalle ölçeğindeki işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken uzmanlar, sürecin sadece ticari bir kayıp olmadığını, yerel ekonomilerin ve mahalle kültürünün sürdürülebilirliğini de tehdit ettiğini vurguluyor.

"Geleneksel yöntemlerle devlerle savaşmak imkânsız"

Tedarikçi ile satış ortağını buluşturan Türkiye’nin ilk dijital platformu Jetlid’in Genel Müdürü Merve Özmen, yerel esnafın içine düştüğü dijital sıkışmayı değerlendirdi. Rekabetin boyut değiştirdiğine dikkat çeken Özmen:

"Bugün mahallemizdeki bir bakkal, tuhafiye veya yerel üretici, sadece yan sokaktaki rakibiyle değil; dünyayı parmağının ucunda tutan dev online platformlarla yarışıyor. Müşteri artık hıza, ürün çeşitliliğine ve kesintisiz hizmete bakıyor. Fiyat odaklı geleneksel rekabet modelleri tükendi. Dijital altyapıya erişemeyen, stokunu ve tedarikini dijitalden yönetemeyen işletmelerin bu devasa ekosistemde görünür kalması mümkün değil."

Esnaf için 3 adımda dijital dönüşüm reçetesi

Küçük işletmelerin doğru araçlarla dev markalar karşısında ciddi avantajlar yakalayabileceğini belirten Merve Özmen, yerel esnafın dijitalleşme sürecinde atması gereken kritik adımları şöyle özetledi:

Tedarik Zincirinde Dijitalleşme: Geleneksel ve maliyetli tedarik kanalları yerine, dijital platformlar üzerinden doğrudan tedarikçilere ulaşarak maliyet avantajı sağlamak.

Akıllı Stok ve Lojistik Yönetimi: Yanlış stok yönetiminden kaynaklanan sermaye kaybını önlemek ve müşteri taleplerine anında yanıt verebilecek hıza ulaşmak.

Müşteri İlişkilerinde Samimiyet Gücü: Yerel esnafın sahip olduğu samimiyet ve güven avantajını, dijital sadakat programları ve hızlı iletişim kanalları ile desteklemek.

"Çözüm pes etmek değil, ekosisteme entegre olmak"

Yerel işletmelerin en büyük engelinin dijital araçlara erişim zorluğu ve yüksek altyapı maliyetleri olduğunu ifade eden Özmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel esnafımızın en büyük gücü esnekliği ve müşterisiyle kurduğu bağdır. Bu gücü doğru dijital araçlarla birleştirdiğimizde, küçük işletmeler büyük markalarla rahatlıkla yarışabilir. Jetlid olarak amacımız, tedarikten satışa kadar tüm süreçleri basitleştirerek yerel esnafı dijital ekonominin pasif bir izleyicisi değil, aktif ve kazanan bir oyuncusu haline getirmek."