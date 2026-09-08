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Avrasya Tüneli’nde yeni rekor: Tek günde 94 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekorunun 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araçla yenilendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli’nde yeni rekor: Tek günde 94 bin araç geçti
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlere ilişkin bilgi verdi. Tünelde günlük araç geçiş rekoru kırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi." ifadesini kullandı.

Önceki rekor 13 Haziran 2024'te kırılmıştı

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024'te kırıldığını anımsatarak, o gün 94 bin 459 araç geçişi kaydedildiğini aktardı.

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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