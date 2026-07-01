Avrasya Tüneli'ne temmuz zammı! 2026 Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde gündüz tarifesinde 280,00 TL, gece tarifesinde ise 140,00 TL olan Avrasya Tüneli 1. Sınıf tek yön geçiş ücretine zam yapılarak gündüz tarifesi için yeni ücret 330,00 TL, gece tarifesi için ise 165,00 TL olarak belirlendi.

AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gündüz ve gece tarifelerini kapsayacak şekilde yaklaşık yüzde 17,86 oranında zam yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da gündüz 280,00 TL, gece 140,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 05:00 - 23:59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 330,00 TL, 00:00 - 04:59 saatleri arasındaki yüzde 50 indirimli gece tarifesinde ise 165,00 TL olarak belirlendi.

AVRASYA TÜNELİ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da gündüz 420,00 TL, gece 210,00 TL olan minibüslerin (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret gündüz tarifesinde 495,00 TL, yüzde 50 indirimli gece tarifesinde ise 247,50 TL olarak belirlendi.

AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da gündüz 218,40 TL, gece 109,20 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret gündüz tarifesinde 257,40 TL, yüzde 50 indirimli gece tarifesinde ise 128,70 TL olarak belirlendi.