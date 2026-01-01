Avrasya Tüneli'ne zam geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde araç geçiş ücretlerinin bugün itibarıyla 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’ndeki araç geçiş ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren zam yapıldığını duyurdu. Buna göre geçiş bedelinin 225 TL’den 280 TL’ye çıkarıldığını belirten Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen projelerdeki fiyatlandırma uygulamalarına tepki gösterdi.
AKP'den bir yeni yıl hediyesi daha. Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam geldi. 225 TL'lik araç geçiş ücreti 280 TL oldu. AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projelerdeki soygunu son sürat devam ediyor."