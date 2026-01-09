Avrupa Birliği, MERCOSUR'la ticaret anlaşması yapılmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren MERCOSUR ülkeleri arasında ticaret anlaşması yapılmasını onayladıklarını bildirdi.

"AB Konseyi'nin AB-MERCOSUR anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Costa, anlaşmanın Avrupa'daki tüketici ve işletmelere faydalar sağlayacağını belirtti.

Costa, anlaşmanın AB'nin egemenliği ve stratejik özerkliği için de önem taşıdığına işaret ederek "Bu anlaşmayla AB, küresel ekonomiyi şekillendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın işçi hakları, çevre ve Avrupalı çiftçiler açısından çeşitli güvenceler içerdiğine dikkati çeken Costa, kurallara dayalı ticari ortaklıkların her iki taraf için de faydalı olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bugün, AB Konseyinin AB-MERCOSUR anlaşmasını destekleme kararı tarihi öneme sahip." dedi.

Anlaşmanın ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağına dikkati çeken von der Leyen, AB'nin MERCOSUR ile 700 milyonluk bir ortak pazar kuracağını belirtti.

AB üyesi 27 ülkenin 21'inin nitelikli oy çokluğuyla aldığı karara Avusturya, Fransa, Macaristan, İrlanda ve Polonya karşı çıkarken Belçika çekimser kaldı.

AB'de bir kararın nitelikli oy çokluğuyla geçmesi için toplam AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin olumlu oy vermesi gerekiyor.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gelecek hafta Paraguay'a giderek anlaşmayı resmen imzalaması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onay gerekecek.

Müzakereleri 25 yılı aşan anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarını Avrupa sanayisine açması öngörülüyor.

AB-MERCOSUR anlaşması, yaklaşık 700 milyon insanı kapsayan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini ortaya çıkaracak.

Brüksel, bu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette payını ve etkisini artıracağı için büyük bir jeopolitik kazanım olarak görüyor.

Avrupalı çiftçiler düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek bunun, birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa ve Polonya gibi ülkeler ile Avrupa genelinde çiftçiler karşı çıkıyordu.