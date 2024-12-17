Avrupa Birliği'nden 3,9 milyar Euro dış ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 227 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 223,1 milyar Euro oldu.

AB, söz konusu ayda 3,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat ekimde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artışla 254 milyar Euro, ithalat ise yüzde 3,2 yükselişle 247,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ekimde 6,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 47,9 milyar Euro ile ABD, 31,6 milyar Euro ile İngiltere, 17,2 milyar Euro ile Çin, 17 milyar Euro ile İsviçre ve 9,9 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,3 milyar Euro ile Çin, 27,6 milyar Euro ile ABD, 14,9 milyar Euro ile İsviçre, 14,6 milyar Euro ile İngiltere, 9,3 milyar Euro ile Türkiye ve 8,3 milyar Euro ile Norveç oldu.