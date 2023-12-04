Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

Madencilik hisseleri gün içerisinde yüzde 2,4 değer kaybederken, enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Avrupa'da, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor. Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yaklaşık 17 aydır 50 seviyesinin altında seyrediyor.

Analistler, ekonomideki durgunluğa karşın bölgede enflasyonun hala amaçlanan seviyenin oldukça üzerinde olduğunu kaydederek, bu durumun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika alanını daralttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ediyor.

ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı. Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,6 azalacağı tahmin ediliyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden fabrika siparişleri, eylülde yüzde 2,3 artmıştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 46,7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 60 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği fiyatlanıyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 2 bin 145 dolarla rekor seviyesini yenilemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 2 bin 90 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini yeni haftanın ilk işlem gününe de taşırken, analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemede OPEC+ ülkelerinin geçen hafta aldıkları ekstra arz kısıntısı kararının “gönüllü” olacak olması nedeniyle piyasalarda kafaları karıştırdığını söyledi.

Cuma günü 81,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 78,16 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,45 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonominin zayıflaması ve temerrüde düşen krediler ile ABD ve Avrupa'daki gayrimenkul sektörü pozisyonları nedeniyle, 2024 yılında küresel bankaların görünümü üzerinde negatif baskıların artmasının beklendiğini belirtti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kaybederek 465,78 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi 0,18 değer kaybederek 7.332,53 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 29.914,09 puana indi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.512,96 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 artarak 16.404,76 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,579 azalarak 1,082’ye geriledi.