Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 511,42 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 8.164,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.479,4 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 33.154,05 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,14 artarak 18.235,45 puana çıktı.

ABD'de kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İngiltere'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 0,7'ye yükseltildi. Öncü verilere göre, ekonominin bu dönemde yüzde 0,6 büyüyeceği tahmin ediliyordu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın haziran ayındaki işsizlik verilerine göre, ülkede işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle haziranda bir önceki aya göre 19 bin kişi arttı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağın iktidara gelmesi ihtimalinin yatırımcıları endişelendirmesi nedeniyle, Fransız tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla tahvil faizi 2012 Euro Krizi'nden bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,26'ya yükseldi.

Avrupa borsalarında, kişisel bakım ve tüketim başta olmak üzere perakende şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike'ın hisselerindeki kayıp, yüzde 19'a ulaştı.

Bugün ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan spor şirketi, bu dönemdeki gelirlerinde yüzde 10'luk "sürpriz" bir düşüş beklediğini ve Çin dahil olmak üzere uluslararası piyasalarda zayıf taleple karşılaştıklarını açıkladı.

Kişisel bakım ve lüks tüketim markaları L'Oreal ve Burberry Group'un hisseleri de değer kaybetti.