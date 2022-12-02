Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 değer kaybederek 443,29 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 düşerek 7.556,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 6.742,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 24.621,72 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,27 artarak 14.529,39 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,05 değer kazanarak 1,053 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ekimde aylık yüzde 2,9 azalırken yıllık yüzde 30,8 arttı.