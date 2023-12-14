Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artarak 476,57 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 7.575,85 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 artarak 7.648,98 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21’lik artışla 30,359,06 puandan kapandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08’lik düşüşle 16.752,23 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 1,10 seviyelerinde seyrediyor. Madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 3 değer kazanırken, sigortacılık şirketlerinin hisseleri ise yüzde 1,8 değer kaybetti.

Avusturyalı yarı iletken üreticisi AMS-Osram ve İsveçli EQT’nin hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. İtalyan bankaları BPER Banca yüzde 6,1, Banco BPM yüzde 4,6, Unicredit yüzde 3,9 ve İspanyol bankası Banco De Sabadell hisseleri yüzde 5,1 düştü.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıktı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 ile beklenenden daha az düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla düşen akaryakıt fiyatlarının da etkisiyle yüzde 0,4 azaldı.

Düşüşünü ikinci aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,6 düşmüştü.

ABD'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 705,7 milyar dolar oldu.

Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, her zamanki gibi önce para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin jeopolitik gerilimleri de içerdiğini ifade eden Lagarde, hava olaylarının gıda fiyatlarını artırabileceğini vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

Bankanın Para Politikası Kurulu (PKK) tutanaklarına göre 3 üye, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,50'ye çıkarılması yönünde görüş bildirdi.

Londra merkezli ekonomistler ise BoE'nin mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini belirtti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama göstermişti.

BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi ve bu seviyede korumayı hedefliyor.