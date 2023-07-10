Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.250 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.091 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.225 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 27.640 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,7 yükselişle 1,0970 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 1,0950 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Fransa'da devam eden olayların da risk iştahını baskılamayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceklerini belirtmelerinin risk iştahını törpülediğini söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Banka'nın enflasyonu düşürmek için hala çok yolu olduğunu ancak enflasyonda önemli bir geri çekilme sağladıklarını belirtirken, ECB Üyesi Joachim Nagel de faiz artışlarında hala gidilecek çok yol olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.