Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,97 değer kaybederek 427,26 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 7.469,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 düşerek 13.914,07 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 6.517,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 gerileyerek 23.813,3 puana indi.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,19 düşerek 1,058 seviyesinden işlem gördü.
İngilliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı.
Küresel ham çelik üretimi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 139,1 milyon tona geriledi.