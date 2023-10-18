Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Analistler, küresel pay piyasalarında İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. S&P, İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi.

ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 87 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda değişiklik göstermedi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 değer kaybederek 445,02 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 15.094,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 6.965,99 puana geriledi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 gerileyerek 28.135,79 puana indi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 azalarak 7.588,00 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,435 gerileyerek 1,053 seviyesinde bulunuyor.