Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 değer kaybetti. Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir oluştu.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını artırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yapılan yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in "aşırı güvercin" adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5,2 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 205 bine çıktı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, endeks aralıkta geçen aya kıyasla 4,6 puan azalarak eksi 10,5'e düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 6,7 yükselerek 885 bin 581 adet olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı, tedarik zinciri sorunlarını aşarken AB ülkelerinde otomobil satışları son 16 ay boyunca artışını sürdürdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 değer kaybederek 476,89 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 düşerek 16.687,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 7.571,40 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 30.274,26 puana indi. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 azalarak 7.694,73 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,42 yükselerek 1,099’a yükseldi.