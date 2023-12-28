Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Japonya'da perakende satışlar, kasımda yıllık yüzde 5,3 artarak beklentileri aşarken, sanayi üretimi de kasımda yüzde 0,9 ile öngörülerden daha az yavaşladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin kasım ayı verilerini yayımladı. Öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artışla 90,3 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 88,4 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, ekimde 89,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.



Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 478,08 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 düşerek 16.701,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 7.535,16 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 gerileyerek 30.331,17 puana indi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.722,74 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,423 azalarak 1,066’a düştü.