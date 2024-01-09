Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybıyla 477,26 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalarak 7.426,62 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17’lik düşüşle 16.688,36 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 7.683,96 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,53’lük düşüşle 30.408,78 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 1,094 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa borsalarındaki düşüşte, madencilik şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı etkili oldu.

Küresel pay piyasaların odağında ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin sinyalleri takip ediyor.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi.

Avrupa'da ise son açıklanan enflasyon verileri faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

Almanya'da kasımda dış ticaret fazlası 20,4 milyar Euro ile beklentileri aşarken, aynı dönemde fabrika siparişleri yüzde 0,3 yükselişle tahminlerin altında kaldı.

Dünya Bankası bugün yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, geçen yıl için yüzde 2,6 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,4 olacağını öngördü.

Küresel ekonominin bir yıl öncesine göre daha iyi bir yerde olduğuna işaret edilen raporda, küresel resesyon riskinin, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azaldığı ancak artan jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisi için kısa vadede yeni tehlikeler oluşturabileceği vurgulandı.