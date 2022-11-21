Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel büyüme ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
AA
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 değer kaybederek 433,06 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 düşerek 14.379,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 6.634,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 gerileyerek 24.356,05 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,12 azalarak 7.376,85 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,949’luk düşüşle 1,023 seviyesinde bulunuyor.
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