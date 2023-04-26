Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü, küresel bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 değer kaybederek 463,04 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 düşerek 15.795,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 7.466,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 27.107,51 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,49 azalarak 7.852,64 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi, TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,7’lik yükselişle 1,105 seviyesinde bulunuyor.