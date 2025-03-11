Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD kaynaklı belirsizliklere odaklanmasıyla günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,7 değer kaybıyla 536,89 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 8.495,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 gerileyerek 7.941,91 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,29 değer kaybıyla 22.328,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38 azalışla 37.698,31 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 1,093 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasını olumsuz karşıladı.
Stoxx Europe 600'de yer alan otomobil sektörü endeksi yüzde 2'den fazla gerilerken, Stellantis hisselerinde düşüş yüzde 5'i buldu.