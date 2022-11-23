Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
AA
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 artışla 439,13 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.465,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32’lik artışla 6.679,09 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,04 artışla 14.427,59 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04’lük düşüşle 24.581,14 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.03 itibarıyla yüzde 0,55’lik artışla 1,036 seviyelerinde seyrediyor.
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