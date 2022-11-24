Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, Fed'in faiz artırımını yavaşlatabileceğine ilişkin açıklamar üzerine günü yükselişle kapattı.
Fed, son toplantısına ait tutanaklarda, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündükleri belirtilmişti.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 440,84 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.466,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42’lik artışla 6.707,32 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 artışla 14.539,56 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61’lik yükselişle 24.730,89 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,07’lik artışla 1,04 seviyelerinde seyrediyor.