  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Fed'in faiz artırımını yavaşlatabileceğine ilişkin açıklamar üzerine günü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fed, son toplantısına ait tutanaklarda, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündükleri belirtilmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 440,84 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.466,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42’lik artışla 6.707,32 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 artışla 14.539,56 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61’lik yükselişle 24.730,89 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,07’lik artışla 1,04 seviyelerinde seyrediyor.

Borsadan yeni bir kapanış rekoru daha

Borsa İstanbul Haberleri

Borsadan yeni bir kapanış rekoru daha
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa