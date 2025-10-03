  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle tamamladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,5 artışla 570,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 9.491,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 8.081,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 43.258,11 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 24.378,8 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde eylülde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2 puana, hizmet sektörü PMI da 51,3'e yükseldi.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?Ekonomi

 

TCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyorTCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyorEkonomi

 

Ekonomi
TCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor
Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor
New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı
ABD'de ISM hizmet endeksi geriledi
ABD'de ISM hizmet endeksi geriledi
Ticaret borsalarında, ağustosta 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında, ağustosta 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
DİSK-AR Raporu: Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının 15 katı
Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının 15 katı
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyin
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyin