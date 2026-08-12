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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybıyla 659,48 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşerek 26.331,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 azalarak 8.674,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 53.698,66 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.833,15 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 1,153 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri olumsuz karşıladı.

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi.