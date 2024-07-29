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Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 değer kazanarak 511,79 puan oldu.

Almanya'da DAX, 40 yüzde 0,53 azalışla 18.320,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 7.443,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 33.640,83 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 artarak 8.292,35 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa bölgesinde açıklanacak yoğun veri takvimini takip ediyor.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın 1 Ağustos'taki toplantısındaki kararının "bıçak sırtı" olduğunu belirtiyor.

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