Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Artan bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle Kızıl Deniz üzerinden uluslararası lojistik akışının aksamasına ilişkin haberlere rağmen doğal gaz ve petrol şirketlerinin hisseleri günü yüzde 1,16 değer kazanırken, inşaat şirketlerinin hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

BP, Kızıl Deniz üzerinden tüm tanker sevkiyatının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM ve Maersk de Yemen’deki bazı Husi güçlerinin son dönemde uluslararası nakliye tankerlerine saldırıların düzenlendiğini belirterek geçici olarak Kızıl Deniz’den geçişleri durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

New York Fed Başkanı John William faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini dile getirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in odağını enflasyondan yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırmaya başlamasının gerekebileceğini, enflasyonun hedefe ulaşma konusunda ikna edici olana kadar faiz indirimlerini düşünmenin abartılı bir ifade olduğunu kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının güç kaybettiğini ifade ederek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz indirimlerini hiç tartışmadığını vurguladı.

Cuma günü, ECB üyesi Joachim Nagel, faiz indirimini düşünmek için çok erken olduğunu söylerken, bir başka üye Madis Muller de piyasaların gelecek yılın ilk yarısında politika gevşemesi üzerine bahis oynama konusunda erken davrandığını dile getirdi.

Analistler, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü, BoE'nin faiz kararı sonrasında yaptığı duyurudaki "şahin" tutumun da olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, iki aylık art arda artışın ardından aralıkta beklenmedik şekilde azaldı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 87,2 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle aralıkta 86,4 puana indi. Böylece endekste iki aylık art arda artışın ardından yeni yıl öncesi beklenmedik düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 87,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 değer kaybederek 475,32 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 düşerek 16.650,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 7.568,86 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 30.341,02 puana indi.

Öte yandan, İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artarak 7.614,48 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,27 artarak 1,092 olarak gerçekleşti.