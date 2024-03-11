Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 değer kaybıyla 501,49 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 33.315,07 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 azalışla 17.746,27 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 8.019,73 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.669,23 puana çıktı.
ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri küresl piyasaların odağında yer alırken, ABD enflasyon verilerinin yanı sıra yarın İngiltere'de açıklanacak iş gücü piyasası istatistikleri de yakından takip edilecek.