Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişte

Otomotiv şirketlerinin hisseleri gün içerisinde yüzde 2,3 değer kazanırken Almanya ve İspanya’da enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi Avrupa piyasalarını olumlu yönde etkiledi.

ABD'de Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından gelecek yıl faiz indirimlerine başlanabileceğine dair beklentilerin artması, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri destekledi. Açıklanan veriler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların talebi yavaşlatmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Avrupa tarafında ise enflasyondaki düşüşün ivme kazandığına işaret eden veriler tahvil faizlerindeki düşüşü hızlandırdı.

Almanya'da enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen enflasyon, ekimde yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 ile ağustostan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 2,43 seviyesinde dengelendi.

İspanya’da ise kasımda yıllık enflasyon ise yüzde 3,7 olan beklentinin üzerinde hız keserek yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Enflasyon bir önceki ayda yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artarak 459,10 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.267,64 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09’luk artışla 16.166,45 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06’lık artışla 29,688,45 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalarak 7.423,46 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,155 değer kaybederek 1,097 seviyelerinde seyrediyor.