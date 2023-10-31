Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artarak 433,66 puana yükseldi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,52 yükseliş gösterirken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,8 değer kaybetti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 artarak 27.741,08 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 14.810,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 6.885,65 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi BP'nin yatırımcılarda hayal kırıklığı oluşturan üç aylık finansal raporunun petrol şirketleri üzerinde baskı oluşturmasıyla günü yüzde 0,08 kayıpla 7.321,72 puandan kapattı.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,39 gerileyerek 1,057 seviyesinde işlem gördü.

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Ekim ayında yıllık enflasyonun oranının analistlerin yüzde 3,1'lik beklentisinden fazla gerilemesi Avrupa borsalarında gayrimenkul şirketlerinin hisselerinin yükselişe geçmesine neden oldu.

Bölgede enflasyonun düşmesine rağmen, hala Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor.

ECB, faiz oranlarını yüksek enflasyon nedeniyle art arda 10 kez artırmak zorunda kaldıktan sonra, geçen hafta 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmuştu.

ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

Öte yandan ekim ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun analistlerin beklediğinden daha belirgin biçimde zayıflaması bölge için olumlu sinyal olarak değerlendirildi.

Düşen enflasyon oranlarının gelecekte Euro Bölgesi'nde daha yüksek büyümenin anahtarı olduğunu belirten analistler, enflasyonun normalleşmesinin ekonomik trend değişikliği için gerekli bir koşul olduğunu hatırlattı.

Diğer yandan, Euro Bölgesi ekonomisi ise bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçülme kaydetti.

Şirket haberlerinde, petrol şirketi BP'nin yılın üçüncü çeyreğindeki 3,3 milyar dolarlık karı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolarlık kara göre yüzde 60 düşüş gösterdi.

Vodafone Group, İspanya'daki faaliyetini 5 milyar avro karşılığında Zegona Communications şirketine satmak üzere anlaşmaya vardı.

Ekim ayında, Eylül 2022'den beri en kötü aylık performans

Avrupa borsaları, savaş, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikalarının ardından ekim ayında, Eylül 2022'den beri en kötü aylık performansını kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi, İsrail-Filistin çatışması ve Çin ekonomisine ait verilerin ekim ayında sadece borsaları yavaşlatmakla kalmadığını, aynı zamanda Euro Bölgesi'nde yatırımcıların "risk iştahını" azalttığını vurguladı.

Beklentilerin aksine sanayi faaliyetlerinde düşüşe işaret eden verilerin Çin ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olduğunu gösterdiğini ifade eden analistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de politikacılara ekonomiyi canlandırmaya yönelik çağrıların muhtemelen artacağını belirtti.