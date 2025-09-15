  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 557,16 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.748,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 7.896,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 43.053,72 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 9.277,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Ekonomi
Dövme sanayicileri 1 yıldır yeni proje alamıyor!
Dövme sanayicileri 1 yıldır yeni proje alamıyor!
Çin’in çelik imparatorluğu duraklama devrine giriyor
Çin’in çelik imparatorluğu duraklama devrine giriyor
“Asgari ücret desteği” hak edişten kesilebilir mi?
“Asgari ücret desteği” hak edişten kesilebilir mi?
Siyaset hayatın önünü kapatırsa
Siyaset hayatın önünü kapatırsa
İhracat elemanım böyle olsun
İhracat elemanım böyle olsun
Net sıfırın anahtarı: Karbon fiyatı
Net sıfırın anahtarı: Karbon fiyatı