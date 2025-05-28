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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ticaret politikalarına yönelik endişeler ve artan enflasyon beklentileriyle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybederek 548,93 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 24.038,19 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,98 azalarak 14.100,6 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 8.726,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 7.788,1 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 40.127,75 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,309 düşüşle 1,129 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret politikalarına yönelik gelişmeler takip edilirken, Avrupa borsaları günü negatif seyirle tamamladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da işsizlik mayısta yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankasının nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Dünya Ekonomik Forumu, yayımladığı raporda, ABD'nin mevcut ticaret politikalarının küresel ekonomik büyümeyi baskıladığı ve yapısal dönüşümlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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