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Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatabileceğine ilişkin açıklasının etkisiyle günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 440,58 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 7.486,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08’lik artışla 6.712,48 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 artışla 14.541,38 puandan kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05’lik düşüşle 24.718,81 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,087’lik düşüşle 1,04 seviyelerinde seyrediyor.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağı kaydedilmişti.

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