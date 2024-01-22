Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi olarak yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde İngiltere hariç negatif seyir öne çıkarken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, ECB'nin bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisinin, önceki haftaya göre nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu koruduğunu dile getirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala COVID-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı.

ECB'den veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilen açıklamada, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 artarak 472,86 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 7.413.25 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77’lik artışla 16.683,36 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 7.487,71 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33’lik azalışla 30,182,32 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,028 azalışla 1,089 seviyelerinde seyrediyor.