Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 424,18 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 düşerek 13.884,66 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 6.450,43 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 7.370,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 23.718,25 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi, TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,19 artarak 1,062 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, dün doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan boru hatlarından biri olan Urengoy-Pomarı-Ujgorod'da patlama meydana geldi.
Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 28,2 arttı.