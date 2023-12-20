Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Telekomünikasyon şirket hisseleri yüzde 1,16 değer kazanırken, teknoloji şirket hisseleri yüzde 0,3 değer kaybetti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artarak 477,94 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 7.583,43 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.715,68 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07’lık azalışla 16.733,05 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01’lik azalışla 30,361,21 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,237 azalışla 1,095 seviyelerinde seyretti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 3,9 artışla piyasa beklentilerinden fazla yavaşladı. Ekimde yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 4 olacağı yönündeydi. Ülkede enflasyon, yüzde 4,2 olarak ölçülen ekim 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,1 olurken, ekimdeki yüzde 5,7 seviyesine göre düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 2,4 gerilediğini teyit etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı nihai verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,4’e geriledi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0,7, ekim 2022'ye göre de yüzde 6,6 düştü.

Almanya'da bu ay için eksi 25,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekim ayı için 0,9 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Ülkenin cari işlemler açığı, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolara geriledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık bazda 9,7 puan artışla 110,7'ye çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 9,7 puan artarak 110,7'ye yükseldi.

Geçen yıldan bu yana devam eden enflasyon probleminin ardından ortaya çıkan dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişeler de yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıkıyor.

ABD'de enflasyonda görülen aşağı yönlü trend politika yapıcılar için alan açmaya devam ederken, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimine yönelik acil bir durum olmadığını ancak bunun piyasa beklentilerini pek etkilemediğini belirterek, Fed'in gelecek yılın ikinci yarısında iki kez faiz indirimi yapmasını beklediğini, ancak bu konuda aktif bir tartışma olmadığını dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyondaki son ilerlemenin devam etmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşüreceğini öne sürerek, "güvercin" sinyaller verdi.

Hafta başında ise Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Cleveland Fed'den Loretta Mester faiz indirim beklentileri için henüz erken olduğunu söylemişti.



Analistler, yarın açıklanacak, Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği, kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76'ya çıktı.