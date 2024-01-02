Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Makroekonomik veri tarafında ise bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri de varlığını koruyor.

Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

İngiltere imalat sanayisindeki daralma geçen yılın aralık ayında da devam etti.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede 2023 yılının aralık ayında imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 46,2 değerine gerilediği bildirildi. İmalat sanayi PMI, kasım ayında 47,2 olarak hesaplanmıştı. PMI verilerinde 50 değerinin üstü büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de imalat sanayi 17 aydır daralma gösteriyor. Almanya ve Euro Bölgesi'nde sanayi 2023'ü küçülmeyle kapattı.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Aralık 2023 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 42,6 puan olan imalat sanayi PMI aralıkta 43,3 puana yükseldi.

Ülkede imalat sanayi PMI 2023'ü, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında tamamladı.

Şirketlerin yeni işleri 8 ay öncesine göre daha sınırlı bir düşüş gösterirken, iş dünyasının geleceğe yönelik beklentisi Nisan 2023'ten bu yana ilk kez yeniden olumlu oldu.

ABD'de inşaat harcamaları, kasımda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 50 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları ekimde yüzde 1,2 artmıştı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 azalarak 478,51 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 7.530.86 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.721,52 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11’lik artışla 16.769,36 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57’lik artışla 30,524,63 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,851’lik azalışla 1,095 seviyelerinde seyrediyor.