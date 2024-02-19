Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 artarak 492,39 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.728,5 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 17.092,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 31.676,05 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yerinde seyrederek 7.768,55 puanda kapandı.
Euro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,077 seviyesinde işlem gördü.
Madencilik hisseleri yüzde 1 düşüşerken, sağlık alanındaki hisseler ise yüzde 0,95 artış gösterdi.
İsviçre bankacılık yazılımları şirketi Temenos'un hisseleri bugün yüzde 8,8 arttı.
Avrupa piyasaları perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon verilerini bekliyor.