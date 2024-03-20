Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yerinde seyrederek 505,21 puanda kapandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 18.015,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 34.293,29 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.737,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 8.161,41 puana indi.
Avrupa piyasaları bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
Euro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,086 seviyesinde işlem gördü.
İngiltere'de yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,4 olurken, yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.