Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 azalarak 509,64 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 8.151,92 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 7.930,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 18.205,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 34.343,61 puana çıktı.
Avrupa piyasaları, Fed'in büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin endişelere odaklandı.
İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakırken, İsviçre Merkez Bankasının "sürpriz" şekilde politika faizini yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.