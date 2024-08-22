Avrupa borsaları pozitif seyirde

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 515,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18,496 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.310 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.362 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.545 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 artışla 11.180 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,2 yükselişle 1,1150'den tamamlayan Euroo/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,1147 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsaları Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi pozitif seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI da 51,4 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 53,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.